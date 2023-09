Manchester United suma otro problema: Jadon Sancho fue apartado del primer equipo por indisciplina

Manchester United sumó un nuevo dolor de cabeza y este jueves anunció que Jadon Sancho, uno de los fichajes millonarios del club en el último periodo, fue marginado del primer equipo por una indisciplina.

A través de un comunicado, los “Diablos Rojos” indicaron que “Jadon Sancho permanecerá en un programa de entrenamiento personal fuera del grupo del primer equipo, a la espera de que se resuelva un problema de disciplina del equipo”.

El problema entre Sancho y Manchester United comenzó a raíz de las declaraciones del entrenador Erik Ten Hag, quien criticó al jugador por estar fuera de forma luego de no convocarlo para el último partido ante Arsenal.

“Jadon, por su desempeño en los entrenamientos, no lo seleccionamos. Hay que alcanzar un nivel todos los días en el Manchester United y podemos tomar decisiones en primera línea”, comentó el estratega tras el duelo ante los “Gunners”.

No obstante, después de las declaraciones del técnico, Sancho expresó su molestia a través de un explosivo mensaje en Twitter. “¡Por favor, no creas todo lo que lees! No permitiré que la gente diga cosas completamente falsas, me he portado muy bien en el entrenamiento de esta semana (…) He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo”, indicó el futbolista, que luego eliminó la publicación.

Por esta razón, Manchester United reaccionó sobre el jugador inglés, que costó más de 70 millones, y decidió apartarlo del primer equipo en una temporada donde ha debido enfrentar otros problemas como los de Mason Greenwood y Antony.