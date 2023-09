Para nadie es un misterio que el pobre empate del pasado martes ante Colombia dejó pendiendo de un hilo a Eduardo Berizzo al mando de La Roja. Los números del argentino no lo ayudan en nada, algo que Johnny Herrera también comentó.

El ex portero de la Selección Chilena, hoy comentarista deportivo, literalmente barrió el piso con el trasandino tras la paridad contra los “cafeteros” en Macul: “con él me pasa lo mismo que con el profe (Mauricio) Pellegrino. Tiene jugadores para ir para adelante y no atreverse. Morir con dos líneas de cuatro… Chile da para más”, dijo en su vitrina de “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports.

“El problema fue que los cambios de Chile fueron porque los jugadores lo pidieron. Con todo respeto, parecía técnico de liga o de barrio, parecía técnico de barrio. Se funde uno, entra el guatón, por un lado, y entra el otro guatón, por el otro lado”, complementó el ídolo de la U.

No conforme con lo anterior, Johnny Herrera cerró con que “si vamos a estar así todas las Clasificatorias, va a jugar el que tenga más jineta. Estamos al horno. La responsabilidad de no haber querido ganar el partido es de Eduardo Berizzo“, finalizó.

Las críticas del ex portero se suman a los desastrosos números que tiene el trasandino al mando de La Roja: el “Toto” acumula solo tres triunfos. El resto son cinco empates y cinco derrotas. Se anota con 14 goles, pero ha recibido los mismos 14 desde que debutó como entrenador ante Corea del Sur en una gira asiática.