Inglaterra y Arabia Saudita lideran: FIFA revela cifra récord en gastos durante el último mercado de pases

Este viernes, la FIFA dio a conocer un informe sobre las transferencias del último mercado de pases, el cual alcanzó cifras récord con más de 10 mil traspasos realizados entre clubes a lo largo del mundo.

De acuerdo a los datos entregados por el ente rector del fútbol mundial, en la ventana comprendida entre el 1 de junio y el 1 de septiembre, los gastos en fichajes alcanzaron la cifra histórica de 7.360 millones de dólares.

Esto representa un incremento del 26,8 % respecto al 2019, cuando se registró el récord anterior, y un aumento del 47,2 % en comparación con el mismo periodo del 2022.

Entre las principales ligas del mundo, Inglaterra fue la que más gastó en fichajes (1.980 millones), más jugadores compró (449) y más futbolistas vendió (514). No obstante, Alemania registró la mayor cantidad de ingresos por traspasos (1.110 millones).

Por su parte, Arabia Saudita fue la segunda más inversora con 875.4 millones de dólares, superando a Francia (859.7 millones), Alemania (762.4 millones), Italia (711 millones) y España (405.6 millones).

Lo anterior provocó que los clubes de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) hayan generado el 14% del gasto total en fichajes, siendo la primera vez que federación que no sea la UEFA superan el 10% de los gastos totales.

