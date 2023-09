¿DT ideal para Brereton? Histórico goleador español asoma como candidato en la banca del Villarreal

La dirigencia del Villarreal, club donde milita Ben Brereton, se sigue moviendo para encontrar a un nuevo entrenador tras despedir a Quique Setién y en las últimas horas surgió el nombre de Raúl González, histórico goleador del Real Madrid y de la selección española.

Según información de DAZN, el “Submarino Amarillo” está interesado en el exfutbolista hispano y su opción cada vez toma más fuerza, a pesar de que nunca ha dirigido en Primera División. Actualmente se desempeña como DT del Real Madrid Castilla, equipo filial de los “Merengues”, que compite en la tercera categoría de España.

Pacheta (ex Real Valladolid), Julen Lopetegui (ex Wolverhampton) y Quique Sánchez (ex Getafe) son los otros candidatos que, al igual que Raúl González, asoman para llegar la banca del Villarreal en los próximos días.

De momento, la escuadra de Ben Brereton se encuentra en el puesto 15° de la tabla, con tres derrotas y un empate en las cuatro fechas que se han jugado por La Liga española. Este mal inicio de temporada conllevó la destitución de Quique Setién.