Darwin Núñez anticipa el duelo contra La Roja por las Clasificatorias: “Chile es una selección muy jodida y fuerte”

Darwin Núñez, seleccionado uruguayo, anticipó el partido contra Chile por el inicio de las Clasificatorias al Mundial 2026, el cual está programado para este viernes 8 de septiembre a las 20:00 horas.

“Es una selección muy jodida y fuerte, pero nosotros también lo somos, será un lindo partido, para ellos será difícil venir a jugar acá en nuestra casa. Vamos a tratar de ganar esos tres puntos”, señaló el artillero charrúa, quien este lunes arribó a su país para ponerse a las órdenes del técnico Marcelo Bielsa.

Además, el delantero que actúa en el Liverpool se refirió a los más experimentados del plantel chileno: Alexis Sánchez y Arturo Vidal. “Son jugadores con mucha jerarquía, desde hace muchos años que vienen jugando en grandes ligas. Chile también tiene jugadores jóvenes y muy buenos”, indicó.

Por último, Darwin Núñez aseguró no sentir “presión” por asumir como eje de ataque ante la ausencia de Luis Suárez, quien no fue convocado por Bielsa. “El delantero siempre quiere hacer goles, pero lo importante es hacer un buen partido y ganar. No tengo ningún peso ni mochila. Hablé con Suárez, me dijo que estuviera tranquilo. Yo le pedí con todo el respeto jugar con la ‘9’, me dijo que sí, y cuando le toque volver la camiseta será de él”, completó.