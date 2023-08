Ex fiscal advierte de los peligrosos vínculos de las casas de apuestas con el fútbol chileno

El debate sobre la legalidad de las casas de apuestas online y su relación con el fútbol chileno sumó un nuevo capítulo a raíz del dictamen del octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que el pasado viernes rechazó la petición de la casa de apuestas, Estelarbet, que pedía el sobreseimiento de las querellas en su contra.

Operadores de casinos, Club Hípico, Polla Chilena de Beneficencia y el Servicio de Impuestos Internos presentaron acciones judiciales en contra de las casas de apuestas por considerarlas ilegales.

Carlos Gajardo, ex fiscal de alta complejidad y abogado representante de los casinos Dreams, conversó con ADN Deportes tras conocer la noticia y remarcó las razones para creer que estas plataformas deberían ser declaradas ilegales en Chile.

“Quien organiza las casas de apuestas comete un delito del Art. 276 y Art. 277 del Código Penal. Adicionalmente, se cometen delitos de comercio clandestino, por eso es importante la denuncia que presentó el Servicio de Impuestos Internos”, señaló Gajardo.

El ex fiscal de alta complejidad también abordó el lazo de las casas de apuestas con el fútbol chileno, asegurando que esta relación no hace más que ensuciar y enlodar la actividad.

“Es evidente que se asocie una actividad ilícita con el fútbol profesional. Todas estas externalidades terminan afectando al fútbol. Hoy se está permitiendo esta actividad ilícita que no paga impuestos, que no protege a los mejores y donde no hay sistema para prevenir el lavado de activos, esto al final perjudica y ensucia la imagen del fútbol”, sostuvo el abogado.

En esa línea, Carlos Gajardo se refirió a los amaños de partidos, apuntando a las acusaciones que lanzó el delantero de Cobreloa, David Escalante, quien reveló que algunos de sus excompañeros estaban involucrados en apuestas, lo que agudizó las dudas sobre si hubo o no un arreglo en la definición del Ascenso 2022.

“Hay que tener mecanismos más claros y precisos para evitar el amaño de partidos. Hace algunos días tuvimos una denuncia muy serie de parte de un futbolista profesional. Esas cosas son posibles con estas casas de apuestas que son tan poco reguladas. Necesitamos tener mejores sistemas para que esto no suceda”, concluyó.