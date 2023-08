“El hue… se quiso pasar de listo”: Arturo Vidal recuerda su duro encontrón con David Pizarro en Italia

Arturo Vidal, quien por estos días ha abordado numerosos temas en sus transmisiones de Twitch, recordó el tenso cruce que tuvo con su compatriota David Pizarro en 2014, cuando ambos se enfrentaron por los octavos de final de la Europa League.

El encuentro contó con cuatro chilenos en cancha; Vidal y Mauricio Isla defendían a Juventus, mientras que Pizarro y Matías Fernández hacían lo propio en la Fiorentina.

El “King” rememoró una jugada que ocurrió a los 30 minutos, donde le cometió una falta al formado en Santiago Wanderers y luego este respondió pegando un puntapié por detrás, lo que calentó los ánimos inmediatamente.

Vidal le lanzó dos empujones y Pizarro lo encaró con insultos. A raíz de este duro encontrón, Mauricio Isla y Matías Fernández tuvieron que meterse a separarlos para calmar al ambiente.

Arturo Vidal sobre su pelea con David Pizarro

En su canal de Twitch, el “Rey Arturo” aseguró que “yo me acuerdo, pero el Mati no. El Mati tranquilizaba. El otro hueón se quiso pasar de listo, como ahí mi nombre ya era fuerte en Italia y ya era de los mejores en la Juventus, quiso hacerse el guapito, pero no. Con papá, no. Le salió el cuco con papá”.

Cabe destacar que esa llave la ganó Juventus, ya que empató 1-1 con Fiorentina en la ida y después ganó la revancha por 1-0. Posteriormente, el equipo de Vidal e Isla fue eliminado en semifinales de la Europa League tras caer ante Benfica.

Revive el encontrón entre ambos jugadores