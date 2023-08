Directorio de Blanco y Negro rechaza oferta de Xolos de México por Jordhy Thompson

Este miércoles se reunió el directorio de Blanco y Negro para revisar la situación en torno al futuro deportivo de Jordhy Thompson, quien tiene una oferta para emigrar a los Xolos de México.

A los personeros que rigen los destinos de Colo Colo llegó una propuesta por un préstamo a cambio de 300 mil dólares, el cual además incluye una opción de compra de 1.5 millones de dólares por 60% del pase.

Sin embargo, todas estas condiciones no dejaron satisfechos a los dirigentes de Blanco y Negro, quienes optaron por rechazar la propuesta de salida para Jordhy Thompson, pese a que el ala directiva que lidera Aníbal Mosa habría estado por permitir que el jugador saliera rumbo a México.

De todas formas, esto no significa que las negociaciones finalicen. Todo en un contexto que tiene en duda si podrá jugar por Colo Colo el Superclásico. “Ha sido un año muy difícil para él por el tema personal y en lo futbolístico ha andado bastante bien. Sería bueno que se fuera ahora y que no juegue el Superclásico, porque lo he visto entrenar esta semana y su cabeza está afuera de Chile”, comentó horas atrás el capitán del “Cacique”, Esteban Pavez.