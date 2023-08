Esteban Pavez, volante de Colo Colo, habló este miércoles en la conferencia previa al Superclásico y se refirió a la inminente partida de Jordhy Thompson al Xolos de Tijuana, equipo que milita en la Primera División de México.

“Uno se pone contento cuando llegan este tipo de ofertas por los jugadores de la casa. Me llamaron del equipo que está interesado en él y hablé con Jordhy. Yo quiero que se vaya por el bien de él, por todo lo que ha pasado”, señaló el mediocampista albo.

En esa línea, recomendó que Thompson no tenga acción este sábado ante U. de Chile. “Ha sido un año muy difícil para él por el tema personal y en lo futbolístico ha andado bastante bien, sería bueno que se fuera ahora y que no juegue el Superclásico, porque lo he visto entrenar esta semana y su cabeza está afuera de Chile”, aseguró.

Respecto al duelo contra los azules, indicó que “más allá del Superclásico, nuestro objetivo es ser campeón, tenemos que ganar para optar a eso. El equipo viene de menos a más, hay partidos que no hemos jugado bien, pero conseguimos los puntos”.

“En todos los partidos tenemos presión, donde sea debemos ganar. Estamos mentalizados con toda la confianza y la fe de que este partido será nuestro”, agregó el futbolista de 33 años.

Por último, Esteban Pavez lamentó que el Superclásico se juegue en el Estadio Santa Laura. “Me hubiese encantado jugar en una cancha mejor, haber viajado a Concepción, Iquique o Calama, tener una cancha en mejor estado, porque la del Santa Laura es un desastre”, mencionó.

U. de Chile y Colo Colo se verán las caras este sábado 2 de septiembre a las 15:00 horas por la fecha 23 del Campeonato Nacional. El cotejo tendrá la transmisión en vivo y en directo de ADN Deportes.