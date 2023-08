Alfredo Stöhwing reveló que dirigencia de Blanco y Negro rechazó oferta por Jordhy Thompson: “Fue insuficiente”

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, reveló durante este miércoles que la concesionaria que rige a Colo Colo decidió mantener en el club al futbolista Jordhy Thompson, esto, ante una oferta que llegó del Xolos de Tijuana de México.

Al respecto, el dirigente comenzó diciendo a los medios que “ha tenido un buen desempeño en los últimos partidos, así que estamos muy contentos por él, pero esta oferta se consideró que no era la idea ni para el jugador ni para el club“.

En esa línea, añadió: “Estamos abiertos a que si hay interés por acercarme y mejorarla, podríamos recibirla, pero por ahora se rechazó por insuficiente“.

Respecto a las palabras de Esteban Pavez, asegurando que el club debía aceptar la oferta por el delantero antes del Superclásico, Stöhwing se mostró contrario.

“No me parece adecuado que Esteban se pronuncie sobre eso, porque es una decisión de la directiva. En general me parece que no es bueno que los jugadores opinen de sus compañeros ni de las decisiones que toma la dirigencia del club”, lanzó de manera tajante.

Sobre cómo quedó Thompson tras la decisión de ByN de mantenerlo en la institución, indicó que “esperamos que se quede tranquilo, porque es un jugador profesional. Lo mismo ocurrió con Solari, donde por primera vez se rechazó y después se aceptó una oferta mucho mejor para él“.

Finalmente, el presidente del Cacique habló respecto a las denuncias de maltrato que hizo la expareja de Thompson contra él.

“Se tomaron en cuanta todos los aspectos. Pensamos largamente la parte positiva para él de salir un poco del ambiente y algo que le refresque su cabeza, pero en resumen final se determinó rechazar”, cerró.