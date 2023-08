Valentina Toro y su preparación para el karate de Santiago 2023: “Antes sentía que peleaba como una niña, ahora tengo más estrategia”

En la edición de este jueves en ADN TOP KIA, conversamos con la karateca Valentina Toro, vigente bicampeona panamericana de la especialidad, con miras a su debut en Santiago 2023.

“Cada vez me pongo un poquito más nerviosa, pero es normal. Trato de mantener la calma preocuparme de mis entrenamientos, que es lo más importante para seguir construyendo ese sueño”, remarcó la deportista, que afrontó el hecho de competir en casa.

“Es una presión, va a estar toda mi gente acá. Todos los días me preguntan por los Panamericanos. También es un plus, con un estadio lleno gritando los puntos. Tiene sus pro y contras. Hay que vivirlo”, comentó Valentina Toro, quien se destaca por su rol de influencer, considerando que tiene su canal de You Tube y tiene casi 110.000 seguidores en su Instagram.

Leer también Jarry tras su triunfal debut en el US Open: “He pasado por momentos difíciles que me hacen más fuerte” Más trajín para Santa Laura: Santiago Wanderers podría ejercer su localía el resto del año en Independencia

“Me encantan las redes sociales, lo paso súper bien conversando con cada uno, subiendo cositas. Me distraen bastante, me entretienen y es genial como ver como el karate y mi carrera ha crecido por eso. Ha llegado mucha gente por el tema de las redes sociales y no tanto como por los campeonatos. A veces mi entrenador igual me dice que deje un poco el TikTok y las redes, que me concentre más. Yo las bajó un poquito, pero un poquito no más”, señaló la campeona mundial sub 19 de karate en 2019, que ha impulsado también todos los seleccionados chilenos de la especialidad se han concentrado para compartir sus vivencias.

“Si bien las redes sociales son muy peligrosas en algunos casos, también trae muchos beneficios. Decidimos hace poco hacer un Instagram profesional de nosotros para poder llegar a más gente, nos ha ido súper bien como karatecas y como equipo. Si se nos da la oportunidad de crecer todos juntos también en redes, obviamente las vamos a aprovechar cada vez. Nos sigue hasta el Presidente”, contó entre risas.

Valentina Toro y las dificultades en Santiago 2023

Pese a haber ganado el oro en Juegos Bolivarianos y Sudamericanos, la deportista de 23 años no se confía, pero siente que llega en buen nivel. “Sí, aunque igual está dura la categoría. Somos las 9 mejores de América, en un sistema Round Robin en que peleamos todas con todas. Es una gran oportunidad para demostrar lo lindo que es el karate de América y el karate chileno”, recalcó.

Además, valoró la evolución que ha tenido en sus últimos años. “Yo creo que la experiencia me ha hecho crecer mucho. Yo antes sentía que peleaba como una niña y ahora como que de verdad tengo más estrategia de mis combates, tomo mejores decisiones bajo presión, mejor capacidad de análisis con mis competidoras. El karate un deporte súper mental y estratégico, entonces siento que mi cabeza ha crecido un montón con los años”, reconoció.

Al cierre de la charla con ADN TOP KIA, contóla peculiar convivencia con otros atletas en el Centro de Alto Rendimiento, considerando los gritos con los cuales intercambian golpes durante las prácticas.

“Yo creo que no están acostumbrados. La infraestructura del CAR es grande y súper bonita, pero el karate quedó el último piso. Hay que ingresar un puente y está todo abierto. En el CEO nosotros pasamos más piola con los gritos, porque seguimos gritando lo mismo, pero ahí no. Todas las atletas me hablan por Instagram preguntando si toca gritos hoy. Desde el primer piso se escucha como si estuviéramos matándonos, pero yo lo encuentro muy normal”, concluyó una sonriente Valentina Toro.