Nicolás Peranic, arquero de Universidad Católica, habló este viernes en rueda de prensa y abordó las críticas que ha recibido por parte de los hinchas, a raíz de los últimos goles que le han convertido al elenco “Cruzado”.

“Trato de no leer (redes sociales), no es sano ni productivo para nadie. Sí respeto la opinión de los hinchas, pueden decir lo que quieran siempre que sea dentro de un marco respetuoso. La autocrítica la hago y trabajo para cambiar. Ha habido circunstancias que no me favorecieron, pero no me voy a excusar en eso”, señaló el portero argentino.

Además, se refirió al complejo presente que vive la UC. “Los resultados no se nos vienen dando, obviamente que eso no es grato para nuestras aspiraciones y para lo que nos preparamos”, indicó.

También apuntó a la responsabilidad compartida en el plantel por el opaco momento del equipo. “Todos tenemos las mismas responsabilidades y la posibilidad de cambiar este presente. Uno como arquero sufre cuando te hacen goles, pero no me sumo más ni menos responsabilidades que el resto”, sostuvo.

Duelo con Ñublense y amistoso ante River Plate

Sobre el choque de este sábado contra los chillanejos por el Campeonato Nacional, Nicolás Peranic aseguró que “es un partido importantísimo para nosotros, necesitamos los tres puntos, nuestro futuro inmediato es mañana y después veremos qué va pasando más adelante”.

Al cierre, comentó el posible amistoso que tendrá la UC frente a River Plate en septiembre. “Es una linda oportunidad de probarnos y jugar contra un rival de excelentísimo nivel, que seguramente nos va a ayudar a mejorar”, concluyó.