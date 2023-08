Ex presidente de Cobreloa fustiga acusaciones de David Escalante por apuestas: “Al no denunciarlo en su momento, es cómplice pasivo”

Fernando Ramírez, expresidente de Cobreloa, conversó con Los Tenores tras las denuncias del delantero loíno, David Escalante, respecto a la influencia de las apuestas en el club, fundamentalmente respecto a la llave de liguilla el año pasado, donde perdieron la opción de ascender con Deportes Copiapó.

“Bastante preocupado, es algo que me causa mucha desilusión. Da a entender que se dejaron perder en un partido tan importante como ese. Nunca me lo comentó. Si él sabía de esta situación, debió denunciarlo y al no hacerlo lo convierte en cómplice pasivo de esta situación. Es algo que me gustaría que se aclarara, con las denuncias correspondientes, para investigar en profundidad si hubo apuestas o no”, aseguró el exmandamás del elenco de Calama, quien desconfía de lo planteado por el argentino.

“Estas situaciones me costaron la salida del club, incluyendo problemas con David Escalante (…) Él me levantó la mano y me golpeó la cara durante una discusión, tomé la decisión de desvincularlo, el directorio no lo aceptó y terminé saliendo yo. Fueron varias veces que pasaron estas discusiones”, recordó Fernando Ramírez, que expresó su preocupación en torno a las apuestas.

“Esto es un delito, me interesa que sean aclarados. Desconozco de cómo funciona el tema de las apuestas. Yo nunca vi nada concreto, sólo están los comentarios de pasillo. ¿Cómo podía denunciar algo que no es concreto? Yo podría pensar que en la final del 2018, contra Cobresal, pasó lo mismo (…) No me imagino que Cobreloa sea el único club que tenga que sufrir por este tipo de cosas”, remarcó quien fue presidente del club el año pasado y ahondó en lo esbozado respecto de que Maximiliano Cerato fue apuntado como uno de los responsables.

“Tomé acciones legales, hay bastantes antecedentes respecto al tema (…) La mayoría de quienes sospechamos está fuera del club ya. Para allá apunta todo. Me interesaría llegar hasta las últimas instancias“, concluyó Fernando Ramírez.