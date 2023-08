Igor Lichnovsky adelantó que su regreso a Chile está cerca: “Ya hablé con la U”

Alejado de las canchas tras su paso por Tigres, Igor Lichnovsky se encuentra definiendo su futuro. El defensor formando en la Universidad de Chile está dedicado a las redes sociales y en ello, adelantó que su regreso a la U podría estar cerca.

En conversación con La Junta News, el defensa nacional comenzó adelantando que podría jugar la Kings League, aprovechando su cercanía y amistad con Rivers, presidenta del Pío FC, “no diré nada, pero habrá señales”, dijo.

Tras quedarse sin cupo de extranjero, Tigres decidió abrirle la puerta de salida, pero sin lograr definir su futuro y teniendo contrato vigente, el ex seleccionado chileno deberá esperar para concretar sus próximos pasos: “está listo, no está cerrado porque tengo que cerrar mi tema contractual con Tigres, pero me dijo ‘Igor, el martes hay entrenamiento'”, sostuvo.

Igor Lichnovsky y su retorno a la U

En la misma conversación, el defensor lanzó una bomba que pocos esperaban: “ya hablé con la U, eso es cierto. A veces la gente me dice: ‘Oye, Igor, no te olvides de la U’. Cuando uno lo siente, no tiene intereses económicos y tienes otra forma de vida, yo les digo: ‘¿Ustedes creen que yo no he estado hablando y he querido?’”, dijo.

“Es más, si me llegara a ir, me gustaría que vayan otros compas, amigos. Ojo, ojito. Soy piola, pero estoy loco. Me gusta hacer las cosas bien hechas. Están pasando cosas. Es cierto, ya conversamos. Es más, tengo información privilegiada“, complementó el formado en la U.

Igor Lichnovsky cerró asegurando que “yo comento como hincha, en un momento me equivoqué y uno se pone a opinar dentro del fútbol. Es pasar rabia, entonces no disfruto. No me importa el resultado, estoy ahí apoyando”, finalizó.