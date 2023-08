Autoridades regionales temen por el estado del inundado Fiscal de Talca: “Esperamos que el recinto esté cerrado al menos un mes”

Las imágenes del estadio Fiscal de Talca completamente inundado por el desborde del Río Claro no han dejado indiferente a los fanáticos del fútbol, cuestión que además hace temer por el futuro inmediato del recinto deportivo.

Todo considerando que las lluvias han impedido una evaluación completa. “Cuando pare de llover y evacuemos el agua podremos cuantificar los daños. En el primer piso está la zona de calderas y muchas oficinas. Logramos sacar el foto finish para no provocar mayores daños. En sí, el daño más grande está en la cancha”, explicó a ADN Deportes el administrador del recinto, Andrés González.

“Estamos preocupados por las torres de iluminación, tienen un tendido subterráneo y hasta que el agua se drene no sabemos el impacto que pudo haber sufrido”, complementó el seremi del Deporte del Maule, Iván Sepúlveda.

¿Cuándo podrán recuperar el Fiscal de Talca?

Las autoridades son pesimistas respecto a los plazos que les permitan volver a disponer del recinto, al menos para que Rangers pueda seguir jugando en la ciudad por la Primera B.

“Los daños que existen hoy en el estadio todavía no son cuantificables, no hemos podido ingresar. Esperamos que el recinto esté cerrado por lo menos un mes y la recuperación va a depender de dónde vengan los recursos. Hay seguros comprometidos, pero no son tan rápidos, o tendremos que ver mediante el IND“, comentó el administrador del lugar, Andrés González.

Iván Sepúlveda es aún más pesimista con relación al nivel de daños. “Es imposible saberlo ahora, el estadio sigue con mucha agua y la lluvia no ha bajado. No sabemos cuál es el impacto de esta inundación. El estadio estaba preparado para lluvia, nunca había habido problemas, pero esto es por la crecida del río”, concluyó a ADN Deportes el seremi del Deporte del Maule.