España se consagró campeón del Mundial Femenino 2023 tras derrotar a Inglaterra este domingo y la gran figura de la noche fue Olga Carmona, ya que anotó el único gol del partido con el cual su selección logró quedarse con el título planetario.

Sin embargo, no todo fue alegría para la defensa del Real Madrid, porque luego del encuentro se enteró de la muerte de su padre.

“La Real Federación Española de Fútbol lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, señaló el ente rector del balompié hispano mediante un comunicado oficial.

La reacción de Olga Carmona

Tras enterarse de la partida de su padre, la heroína de la selección española reaccionó con una emotiva publicación en sus redes sociales. “Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, señaló horas después de ganar el Mundial.

Este lunes, Carmona volvió a pronunciarse en las redes con un nuevo mensaje dirigido a su padre fallecido. “No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá”, escribió la jugadora de 23 años.

