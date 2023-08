Nicolás Núñez reordena prioridades tras quedar eliminado con la UC en Copa Chile: “Apuntamos a una copa internacional”

El entrenador de la UC, Nicolás Núñez, afrontó con resignación la derrota con Colo Colo que les significó quedar eliminados de Copa Chile, además de extender la racha sin victorias desde que llegó al cargo y acumulando más de 400 minutos sin anotar goles.

“Más allá de las estadísticas, fue una llave muy cerrada. Fue evidente que sí generamos ocasiones. Diferente sería que no llegáramos nunca. Quizá no tuvimos claridad para convertir. Hay desazón, tristeza, pero creo que ante un muy buen rival pudimos competir, sobre todo en un segundo tiempo que fue muy abierto. El equipo tiene espíritu de lucha”, aseguró el exlateral, quien de todas formas no le quitó mérito al rival.

“Colo Colo es justo ganador. A ratos estuvimos más cerca que ellos. Tenemos espíritu combativo, lo demostramos (…) Quiero ganar, lógico, hemos estado cerca. Afecta, pero no me resta energía e ilusión en revertir esta seguidilla de no ganar”, insistió Nicolás Núñez, que no se presiona ante lo expresado en El Mercurio por el presidente de Cruzados, Juan Tagle, respecto a que el no estar en torneos internacionales en 2024 complicaría económicamente al club.

“No, confirma algo que nosotros sentimos. En Católica hay que convivir con esas certezas, el equipo tiene capacidad plantearse como objetivo competir en una copa internacional. Nos enfocaremos en esa meta”, remarcó el DT de la UC, quien no descarta todavía en llegar a Copa Libertadores.

“Siento que hay muchos puntos en disputa, apuntamos a una copa internacional, da igual cuál de las dos. Lo ideal sería Libertadores, pero tenemos que elevar el rendimiento y con los objetivos claros podemos competir por esos cupos. No me cierro a ninguna de las dos“, concluyó en el estadio Monumental.