Maximiliano Falcón se lanzó con todo contra el árbitro tras clasificación de Colo Colo ante la UC: “Ya basta”

El defensor de Colo Colo, Maximiliano Falcón, habló tras la clasificación de su escuadra a las semifinales de la Copa Chile 2023.

Los albos tumbaron por 1-0 a la UC en el Estadio Monumental e inscribieron su nombre entre los cuatro mejores del certamen criollo.

“Más allá que ellos plantearon el partido como pensábamos, de quedarse atrás y jugar al contragolpe, nosotros los contrarrestamos bien, tuvimos la pelota casi todo el partido y erramos muchos goles. Por suerte anotamos el que nos dio el triunfo”, comenzó diciendo el “Peluca”.

Respecto al desempeño de Fernando Zampedri, lanzó: “Nosotros siempre tratamos de estar cerca de Zampedri, pero la defensa hizo un partidazo y no lo dejamos hacer mucho. El partido siempre fue intentar hacer nuestro juego. Todo el equipo hizo un buen partido y fue un triunfo merecido”.

Respecto al altercado en que fue protagonista, Falcón argumentó: “Sabemos cómo es Gustavo y yo también con temperamento fuerte. A mi no me gusta hablar de los árbitros, pero me amonestó sin merecerlo. Yo cambié mucho, no protesto de forma descarada. Yo asumo mi responsabilidad cuando me echan, pero ya basta, yo pido disculpas enseguida cuando me equivoco, pero en esta ocasión no fue así y después me terminan suspendiendo a mi“, cerró.