Pablo Milad y las críticas por el trofeo entregado a la Universidad de Concepción: “Fue un error forzado”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, firmó este viernes un protocolo de trabajo con el Instituto de Seguridad Laboral en Valparaíso, con el objetivo de respaldar la seguridad y salud de los árbitros de fútbol amateur, quienes han sufrido diversas agresiones en la región durante los últimos meses.

En ese contexto, abordó también otros problemas del balompié nacional, coincidiendo en las críticas de Juan Tagle, presidente de la UC, en torno a la dureza de las sanciones por parte del Tribunal de Disciplina.

“Las medidas que tenemos nosotros son más estrictas que la propia ley. Ya tuvimos sesiones con el Ministerio del Interior para desarrollar una ley corta, donde se modificarán este tipo de castigos. Pensamos que a veces se exceden los castigos, pero al momento de evaluar el código de penalidad se evalúa la responsabilidad de los clubes y a veces se castiga a quienes cumplen completamente igual. Los castigos han significado cerca de 2 mil millones en pérdidas. Lo estamos evaluando, tenemos que llevar una propuesta al Consejo de Presidentes de acuerdo a la ley”, comentó Pablo Milad, quien aprovechó de hacer autocrítica por el trofeo entregado a la Universidad de Concepción en Copa Chile.

“Fue un error forzado. La persona que tenía que llevar el galvano quedó traspapelado y por decisión personal entregó otro, sabiendo que no era el que correspondía. Fue una decisión bochornosa, le expliqué la situación al presidente de la Universidad de Concepción. Cualquier error siempre juega en contra. Tras la pandemia hay una sensibilidad mediática increíble, la gente anda viendo cada detalle”, remarcó el presidente de la ANFP, que desestimó que la orgánica esté en quiebra, como aseguró el dueño de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez.

“No sé quién le dijo eso a él. No tenemos ningún problema, a fin de mes no ponemos al día con todos los proveedores. Es una apreciación de él. Hemos dado a conocer todos los movimientos de la ANFP de forma transparente”, señaló.

Pablo Milad y La Roja

A menos de un mes del debut en las clasificatorias al Mundial 2026, descartó tener incidencia en una eventual citación o no del arquero Claudio Bravo. “Es una decisión netamente del técnico, él tiene su equipo de análisis técnico, táctico y físico. No es algo de que yo pueda decir sí o no. Siempre ha sido un buen aporte, pero es decisión del director técnico”, comentó, junto con abogar por un club para Alexis Sánchez.

“Todos esperamos que esté jugando ya, necesitamos que llegue con nivel competitivo ante un rival muy difícil como Uruguay. Ojalá empiece a jugar lo antes posible y tome la mejor y más rápida decisión”, concluyó el mandamás del fútbol chileno.