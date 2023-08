Gustavo Quinteros y el interés de Vélez por Fernando de Paul: “No creo que sea posible su salida en este momento”

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, habló este viernes en la previa de la revancha ante Universidad Católica por la final regional de la Copa Chile 2023 y abordó la posible salida de Fernando de Paul a Vélez Sarsfield de Argentina.

Sobre el interés del club trasandino por el portero del “Cacique”, el DT de los albos comentó: “Es una buena noticia porque es un jugador más que es pretendido por un club importante de Argentina. Eso para él y el club siempre es bueno. Lo que pasa es que en este momento, donde ya cerró el libro de pases, es difícil considerar que haya una oferta por un jugador”.

“Porque después no se puede incorporar a nadie. Hoy De Paul y Cortés son muy importantes para el equipo. En momentos difíciles han actuado de muy buena manera”, agregó, junto con señalar que “no creo que sea posible una salida de un jugador y menos de un arquero en estos momentos”.

Por otra parte, anticipó la revancha contra la UC y repasó el cuestionado arbitraje de Francisco Gilabert en el duelo de ida. “Lamentablemente, se equivocó. Fue un penal muy claro que no se cobró, pero también el árbitro necesita la ayuda de los asistentes. El línea lo tendría que haber visto, el árbitro a lo mejor no estaba bien ubicado, no estaba mirando la jugada u optó por no cobrar”, explicó.

“Hay muchos partidos donde hay errores y creo que no solamente el árbitro, sino que el cuarto y el línea tienen que ayudar al principal para que no se vuelvan a cometer estos errores que son muy evidentes. Ojalá que ahora tengamos que hablar solo del partido, que sea un buen espectáculo y no tengamos que seguir hablando del arbitraje”, complementó.

Finalmente, Gustavo Quinteros se refirió a la situación de Jordhy Thompson. “Todos los jugadores que tengo son personas que tienen una vida privada y problemas personales. Cada vez que un jugador tuvo un problema que afecte al equipo he tomado cartas en el asunto. Ya lo hice con él y otros jugadores. Hoy no tenemos ningún problema, el club está al tanto de todo y todos los jugadores saben lo que tiene que hacer o no”, cerró,