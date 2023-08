No hubo goles, pero sí mucho morbo. Este miércoles, Universidad Católica y Colo Colo se vieron las caras por el duelo de ida en la final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2023, partido marcado por el reencuentro entre Maxi Falcón y Francisco Gilabert.

Fue en el 2021, cuando Colo Colo luchaba por no descender, que el juez se transformó en protagonista. El “popular” jugaba ante Cobresal y en los minutos finales, Maxi Falcón fue derribado en el área, algo que desestimó como penal Gilabert incluso revisando el VAR.

“Después, al final por aquella situación que pasó me pidió disculpas, él lo pasó mal también, y creo que no hay mala intención, a veces estás tan concentrado en el partido y te equivocas. Yo tenía esa ‘espinita’ de que por mucho tiempo quise conversar con él, pero me terminó pidiendo disculpas y ya pasó“, aseguró Falcón sobre la conversación que tuvo con el juez.

Es más, Gilabert se volvió a equivocar contra Colo Colo, algo que analizó Falcón, “siempre digo que dentro de la cancha siempre está a mil, como nosotros nos equivocamos en un pase, él está haciendo su trabajo y por ahí también se equivoca en decisiones, vi el video y para mí es penal, pero para él no lo es”.

Sobre el encuentro, aseguró que “solo hubo un equipo que salió a proponer, o intentar ganar, hicieron tiempo en cada pelota, después nosotros tratamos de hacer nuestro juego, no pudimos hacer un gol, ellos tuvieron como dos llegadas no más, obviamente tenemos detalles a corregir, pero lo que permitió la cancha hicimos un partido bastante correcto”

Una vez más, el campo de juego del estadio Santa Laura fue duramente cuestionado por ambos equipos, “en nuestro estilo de juego, que nos gusta llegar bien por fuera, nos va a costar un poco, pero esos partidos son lindos de jugar, hay mucho duelo, mucha fricción, tendremos que poner más corazón que a veces fútbol, pero nosotros estamos tranquilos”, adelantó pensando en el Superclásico ante la U de las próximas semanas.

Cerró indicando que “ahora tenemos el domingo la revancha en nuestra cancha, con nuestra gente, en una cancha mejor, no como el (Santiago) Bernabéu, pero está mejor, se puede jugar por abajo, la cancha la mojan, ahora tenemos que recuperar para meter más intensidad”, finalizó el defensor uruguayo.