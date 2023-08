Gustavo Quinteros y el penal a Carlos Palacios: “Se equivocaron de nuevo, es una pena”

Este miércoles por la noche, en un partido para verdaderos bostezos, Universidad Católica y Colo Colo no se hicieron daño en el estadio Santa Laura, esto por la ida de la final en la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2023.

Tras el encuentro vino como siempre el momento de los análisis y el primero estuvo a cargo de Gustavo Quinteros, adiestrador de Colo Colo.

“Hubo muchas pelotas divididas, pelotas largas, también nos cuidamos los dos equipos del tema de salir jugando, de arriesgar desde el fondo por el tema de que no está bien la cancha y nosotros tuvimos un poco más de protagonismo, pero no hubo mucha diferencia futbolística, el empate fue justo”, dijo.

Agregó que “condicionó el partido la cantidad de amarillas, porque el defensor piensa que si llega tarde o un foul más, puede sacar la segunda. El mayor problema que no tuvimos un partido como veníamos haciéndolo, tratando de generar acciones, pero las pocas que tuvimos fueron con poca profundidad”.

Cerró comentando el polémico penal que no le cobraron a Carlos Palacios, delantero de Colo Colo: “fue penal, se equivocaron de nuevo, es una pena que suceda, no lo ayuda mucho al árbitro el línea, no lo ayuda mucho y lo hacen cometer errores”, finalizó el adiestrador.