Joe Abrigo afronta la salida de Bruno Barticciotto en Palestino: “Perdemos mucho, marca mucho la diferencia con su habilidad”

El volante de Palestino, Joe Abrigo, conversó con Los Tenores este lunes tras haber anotado uno de los tres goles con los cuales el cuadro árabe derrotó a la UC el domingo en La Cisterna.

“No sé si fue fácil el partido, pero estuvimos tranquilos la mayor parte del encuentro y eso es mérito del planteamiento táctico, así como del nivel que mostramos. Es mi primer gol de cabeza, creo que me agarró un poco de chiripa”, remarcó el ex Coquimbo Unido, que se mostró feliz por el nivel de juego que exhibieron ante los cruzados.

“La clave fue no desesperarnos por no querer más la pelota. Con el 1-0 seguimos teniendo la pelota y con el 2-0 se hizo todo más fácil. Se notaban decaídos, que no estaban contentos con lo que estaban haciendo. Después vinieron con más ganas que juego, pero en ningún momento sentimos que nos sobrepasaron”, insistió Joe Abrigo, quien pidió mesura en torno a las opciones de que Palestino pueda pelear el Campeonato Nacional 2023, considerando que ya están terceros.

“No sé si ir por el título, el primer objetivo era clasificar a copas internacionales y después veremos qué pasa. Vamos a mantener esa línea, el primer objetivo es clasificar a una copa internacional”, remarcó el volante.

En la charla con Los Tenores, se refirió a la inminente salida del club de Bruno Barticciotto. “Aún no nos confirma nada, pero si se va, le deseamos lo mejor, se lo merece. Perdemos mucho con su salida, es un jugador que marca mucho la diferencia con su habilidad”, recalcó el jugador de 28 años, quien valoró la fórmula de juego que le pide su DT, Pablo “Vitamina” Sánchez.

“Me da mucha libertad, me pide que no me estacione en una zona para atacar y si posicionarme para defender. Jugando como estamos, lo importante es que sea provechoso para el equipo más que para lo personal”, cerró Joe Abrigo.