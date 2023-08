Joaquín Larrivey recordó su salida de la U: “Las palabras de Clark se las llevó el viento”

Volvió hace algunas semanas, y ya tiene cautivados a los hinchas de Magallanes. Joaquín Larrivey regresó a Chile para vestir los colores de la “academia”, tras pasar por el fútbol italiano, al cual llegó después de dejar la Universidad de Chile.

En los azules se aburrió de hacer goles, y en una decisión inexplicable, Azul Azul decidió no contar más con sus goles, algo que en conversación con Tribuna Andes, el ariete rememoró u conversó.

“Me junté fuera del club, me junté con el Director Deportivo que estaba en ese momento, la última reunión que tuve fue con el presidente (Michael) Clark, donde estaba también “Cachila” Arias. Siempre me manifestaron que querían que siguiera y la última reunión fue con el presidente Clark”, aseguró.

Agregó que “me dijo textualmente a mí y a (Ramón) Arias, ‘no se preocupen, yo sé la contrapropuesta que ustedes me han mandado, yo sé que ustedes se merecen ese contrato y yo me comprometo, le doy mi palabra de que se lo voy a cumplir. Salgamos de esta situación (la U peleaba el descenso), cuenten conmigo’. Salimos de esa situación y las palabras de Clark se las llevó el viento, pero bueno, no quiero nunca quedar como que estoy con algún sentimiento de rencor, incluso hacia Clark. Ningún sentimiento para Clark ni Aubert ni nadie”, sostuvo Joaquín Larrivey.

Insistió en que “no me quedó ningún sentimiento de rencor, las cosas sucedieron así y yo estoy plenamente agradecido a la vida, al fútbol, que me haya dado la oportunidad de poder vivir lo que vivi, de jugar dos años maravillosos y de poder haber conocido gente, conocido, amigos”.

Cerró sobre su relación con los azules que “sentí un poco de tristeza. Sentía que había hecho las cosas bien como para seguir estando en el club. Y, además, si me habían dado la palabra, también sentía que no hacía falta más. En ese sentido, sí hacía falta el contrato, pero en ese aspecto me quedé tranquilo”.

Joaquín Larrivey: pasado y presente de los azules

En la misma conversación, recordó aquel mítico partido ante Unión La Calera, donde estuvieron cerca de perder la categoría: “está dentro de un paquete de partidos memorables y sobre todo alegres desde ese punto de vista”, dijo.

“Fue un desahogo y una alegría. Un partido que nos jugábamos mucho, donde cuando íbamos perdiendo 2-0 ellos tiraron un remate al travesaño, un partido muy emocional. Nunca bajamos los brazos. El equipo no merecía sufrir tanto como sufrió”, complementó.

Sobre el futuro azul, de La Roja y sus jugadores que está formando, el delantero trasandino se quedó con “Lucas Assadi, Darío Osorio y Alexander Aravena. Esos son tres jugadores que tienen un potencial enorme”, comentó.

“Obviamente les deseo, sobre todo a Assadi y Osorio, que los conozco y compartí, que tengan una gran y exitosa carrera, que le den alegrías a la gente de la U y sobre todo a la gente de Chile”, cerró Joaquín Larrivey, delantero de Magallanes.