Luis Enrique sobre el conflicto entre Kylian Mbappé y PSG: “Espero que el club y el jugador lleguen a un acuerdo”

Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, habló este viernes en rueda de prensa en la antesala de su estreno en la Ligue 1 ante Lorient y se refirió a la situación de Kylian Mbappé, quien sigue apartado del plantel tras su negativa de renovar contrato.

“Es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre el club y el jugador, antes de que yo estuviera. Espero y deseo que club y jugador lleguen a un acuerdo”, afirmó el técnico español.

En esa línea, agregó: “Como dijo el presidente, el club está por encima de los jugadores, entrenadores o directores deportivos, y lo comparto al cien por ciento“.

Además, Luis Enrique fue consultado sobre las charlas que mantuvo con Neymar y Marco Verratti, quienes no serían considerados en el PSG y deberán buscar nuevo club. “Tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. No voy a transmitir lo que les he dicho. Prefiero mantenerlo en secreto. Las decisiones que tome dejarán claro cuál es mi idea”, explicó.

Mientras tanto, París Saint-Germain se prepara para hacer su debut en la temporada 2023/24 cuando enfrente este sábado a Lorient en el Parque de los Príncipes, donde se espera que al menos Kylian Mbappé no esté dentro de la lista de convocados.