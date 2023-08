"Escúchenme, no piensen hue...": la tremenda arenga de Jaime García antes de que Ñublense fuera eliminado de Copa Sudamericana

Ñublenserozó la hazaña este jueves en la revancha de los octavos de final de Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Jaime García le ganó a Liga de Quito en Ecuador por 3-2 y llevó la definición hasta los penales, donde lamentablemente cayó por 4-3.

Antes de que se iniciara la tanda de penales, la señal oficial del partido publicó un video de García protagonizando una potente y emotiva arenga para sus jugadores, la cual se viralizó rápidamente en redes sociales.

“El destino se cruzó, quien lo patee, que esté en ese lugar y no lo cambie. Filo, no tengo más nada que decirles. Les agradezco por la intensidad. ¡Péguenle con el alma! ¡Escúchenme, no piensen hueás!”, fue el discurso que entregó el técnico de los “Diablos Rojos”.

Desde los doce pasos, Manuel Rivera y Patricio Rubio fallaron sus lanzamientos, lo que significó la victoria para el conjunto ecuatoriano que ahora deberá enfrentar a Sao Paulo por los cuartos de final.

Revisa la arenga de Jaime García