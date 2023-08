“Me va a costar mucho el momento de partir”: Jaime García se conmueve por Ñublense tras quedar fuera de la Copa Sudamericana

Jaime García, técnico de Ñublense, se mostró completamente orgulloso de lo que hicieron sus dirigidos ante Liga de Quito este jueves por los octavos de final de Copa Sudamericana. Los “Diablos Rojos” rozaron la hazaña en Ecuador, ya que ganaron 3-2 a pesar de ser visitantes y llevaron la definición hasta los penales, donde lamentablemente cayeron por 4-3.

“Hoy hicimos un muy buen partido, como en toda la Copa, enfrentamos a un gran equipo. Los presupuestos entre ambos equipos son totalmente distintos y la presentación que hicimos como grupo me deja orgulloso”, señaló el entrenador de los chillanejos en rueda de prensa.

“Debo terminar bien”

También habló del momento en que deba decirle adiós al club de Chillán luego de tantos años en la banca. “Pienso en terminar bien el Campeonato Nacional, nos ha costado un poco, pero esto nos da un plus diferente. Me siento orgulloso del equipo que estoy dirigiendo, me va a costar mucho el momento de partir, estoy desde el 2019, llevo casi cinco años en el club y he estado en todas las facetas”, indicó.

En la misma línea, agregó que “debo terminar bien, a no ser que pase algo extraordinario en el club, pero las lucas no están por sobre lo que yo siento. Prefiero competir”.

Por último, Jaime García abordó lo que ha sido su trabajo al mando del club chillanejo. “Me ha costado un montón, vengo de muy abajo y he hecho bailar a Ñublense de forma muy linda. Hemos tenido muy buenas presentaciones en todos los torneos, con una planilla muy humilde. Ahora hay que alinear con el Campeonato Nacional y estoy muy contento con el momento que vivimos”, concluyó.