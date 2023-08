El reconocido técnico nacional Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, hoy al mando de la selección de Nicaragua, estuvo atento al partido que jugaron U. de Chile y O’Higgins este lunes, el cual terminó con una goleada para el conjunto celeste.

El entrenador chileno utilizó sus redes sociales para lanzar comentarios sobre el encuentro disputado en el Santa Laura y, en uno de sus posteos, expresó una crítica por el bajo nivel que mostraron ambos equipos durante un primer tiempo que fue poco atractivo, con escasas llegadas y muchas interrupciones en el juego.

“Uff el primer tiempo entre la U vs O’Higgins, afortunadamente no hay gente en el estadio, si no, se salen todos”, señaló Figueroa a modo de cuestionamiento por el partido que hasta ese entonces estaban realizando los dos elencos. También resaltar que el duelo se jugó sin público porque la U está sancionada.

A pesar del opaco primer tiempo, las cosas cambiaron por completo en la segunda mitad, ya que hubo más emociones y hubo una lluvia de goles para que al final el resultado quedara 5-2 en favor del cuadro de Rancagua.

En eso, el DT de Nicaragua volvió a pronunciarse en redes sociales por los goles que marcó el equipo rancagüino. “Bien por O’Higgins lo gana 2×0. Un mejor inicio del segundo tiempo”, comentó cuando el marcador ya empezaba a ampliarse.

Cabe destacar que el “Fantasma” Figueroa dirigió a ambos clubes. Estuvo en la banca de U. de Chile en 2013, mientras que a O’Higgins lo entrenó en 2010 y luego en 2019.

