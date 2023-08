Ignacio Saavedra, volante de Universidad Católica, tomó la palabra este martes en la previa del partido contra Everton por las semifinales de la fase regional de Copa Chile.

Respecto a este torneo, el mediocampista mostró deseos por conseguir el título. “Esta copa no la hemos ganado desde el 2011, entonces es un desafío y nos propusimos ganarla porque sería algo lindo para el club. A mí también me falta ganar esa copa con el club. Es una buena oportunidad para todos”, señaló en rueda de prensa.

En cuanto a Everton, el “Nacho” mencionó que “como todos los equipo de Paqui Meneghini, juegan muy bien, proponen, presionan arriba, son ofensivos y atrevidos. Tenemos que tratar de contrarrestar eso e imponernos en la cancha”.

Además, el jugador de 24 años remarcó los objetivos que tiene el cuadro “Cruzado” para lo que resta de temporada. “Nos propusimos ir fin de semana a fin de semana, no podemos perder energía en pensar en el final del campeonato. Ahora pensamos en el siguiente desafío. Ojalá llegar lo más arriba posible en la Copa Chile y en el torneo nacional iremos semana a semana”, aseguró.

Por otro lado, Ignacio Saavedra se refirió al inminente regreso de Nicolás Castillo a Universidad Católica. “Es más que importante para el club y para nosotros los canteranos. Es lindo que el Nico pueda regresar, esta es su casa. Sería bueno tenerlo, puede ser un aporte y ayudar a muchos jóvenes. Él es un referente para muchos jugadores de acá. Espero que se ponga a punto y pueda volver a disfrutar de este deporte en la UC, donde él se crio”, afirmó.

Por último, reconoció que aún no hay un acuerdo para su renovación en el club. “Yo no he tenido ninguna conversación con nadie de la directiva, mi representante es quien tiene esas conversaciones, por lo que tengo entendido entre ambas partes han estado dialogando, pero todavía no hay nada concreto. Yo me centro más en el presente, aún soy jugador de la UC y tengo mucho que aportarle al club”, completó.