César Fuentes lamenta que fanáticos albos no puedan asistir al duelo ante Coquimbo: “Uno siempre quiere jugar con su hinchada”

César Fuentes, volante de Colo Colo, se pronunció en rueda de prensa este martes de cara al próximo choque contra Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, duelo en donde los hinchas albos no podrán entrar al estadio por decisión del club local.

Al respecto, el mediocampista lamentó que los fanáticos del “Cacique” no estén presentes en el reducto coquimbano. “Sería lindo jugar con nuestros hinchas allá, pero es una decisión de Coquimbo y no nos podemos meter. Uno siempre quiere jugar con su hinchada, sabemos que el hincha de Colo Colo siempre llena los estadios a los que vamos, pero esta vez la decisión no pasa por nosotros”, indicó.

“Sabemos que tenemos que salir a ganar en la cancha que sea, para salir campeones hay que ganar en todas las canchas, ese es el pensamiento que tenemos. Ahora tenemos que ganarle a Coquimbo y siempre meternos en la parte alta de la tabla”, señaló sobre los partidos que tendrá el cuadro de Macul en calidad de visita.

César Fuentes también se refirió a la lucha por el título con Colo Colo como uno de los candidatos en la parte alta. “Lo tomamos de manera tranquila, el objetivo que nos pusimos a principio de año es ir jugando partido a partido y sabíamos que en un momento iba a pasar esto. Seguimos pensando lo mismo, tenemos que seguir trabajando, sé que podemos dar mucho más como equipo”, afirmó.

En esa misma línea, agregó que “no sacamos cuentas aún, nos enfocamos en ir partido a partido, si empezamos a pensar más allá de eso, queda mucho todavía, así que lo más importante es salir a ganar el sábado”.

Finalmente, el volante albo abordó el buen presente que vive el club en el Campeonato Nacional. “Individualmente muchos subimos el nivel y la seguidilla de partidos nos ayudó a creer en nosotros, a saber que estamos en Colo Colo y que este club siempre tiene que ganar. Eso nos ha llevado a complementarnos como un gran equipo”, completó.