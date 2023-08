Juan Delgado debuta en agónica derrota del Sheffield Wednesday en el inicio de la Championship

Juan Delgado hizo su debut oficial este viernes con la camiseta del Sheffield Wednesday en la agónica derrota por 2-1 ante Southampton en el inicio de la Championship de Inglaterra.

El seleccionado nacional fue titular en los “Búhos” en la posición de extremo derecho y jugó hasta el minuto 77 del segundo tiempo, donde fue sustituido por Ashley Fletcher cuando su equipo igualaba 1-1.

Finalmente, Southampton logró llevarse el triunfo en condición de forastero por medio de los tantos de Adam Armstrong (8′) y Che Adams (87′) sobre el final del compromiso. El descuento de los locales fue obra de Lee Gregory (54′).

El siguiente desafío del Sheffield Wednesday será el próximo martes 8 de agosto ante Stockport County por la primera ronda de la FA Cup. Posteriormente, deberá medirse ante Hull City el sábado 12 de agosto por la segunda fecha de la Championship.

Defeat for the Owls tonight at Hillsborough#SHWSOU pic.twitter.com/GHLMd8lZOn

— Sheffield Wednesday (@swfc) August 4, 2023