Le costó caro: trabajador de Inter Miami es despedido por pedirle un autógrafo a Lionel Messi

Lionel Messi ha desatado una verdadera locura desde su llegada a Inter Miami. El astro argentino genera una expectación sin precedentes en la MLS y provocó un insólito hecho que le terminó costando el puesto de trabajo a una persona.

Se trata de Cristian Salamanca, un joven colombiano que trabajaba como personal de aseo en el Lockhart Stadium de Florida, quien relató que fue despedido de sus funciones tras pedirle un autógrafo a la “Pulga”.

“Me tocó limpiar los baños del sector donde estacionan los buses. Estaba ahí afuera afortunadamente cuando llegó el bus y bajaron todos los jugadores”, comentó en diálogo con el medio La Nación.

“El último fue Messi. Bastó con gritarle ‘¡ey, campeón del mundo!’ para que se volteara a mirar. Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la camiseta de la selección argentina y un plumón. Él me regaló su autógrafo”, continuó.

No obstante, el joven colombiano señaló: “En seguida llegó la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo”.

Cabe destacar que Inter Miami ha impuesto un estricto protocolo de máxima seguridad, por lo que todo su personal e incluso los contratistas externos, han sido advertidos de mantener un comportamiento profesional para evitar molestar a Lionel Messi.