Sandrino Castec cuestiona el estilo de juego de Mauricio Pellegrino en la U: “Es un técnico muy defensivo”

El histórico exdelantero de la U de Chile, Sandrino Castec, conversó con ADN Deportes para evaluar la mala racha que tiene al club sólo con derrotas en sus últimos tres partidos del Campenato Nacional 2023.

“Yo primero evaluaría hasta el término de esa para de dos semanas, donde se vio una U que comenzó a ganar partidos sin hacer un juego descollante. Todos pensamos que había un cambio y hora la realidad nos dice otra cosa, que la U volvió a lo mismo. Después de ver el último partido, creo que hay cosas en conjunto que tienen que replantearlas, o vamos a estar en la misma de los últimos años”, aseguró el “Bombardero Azul”, quien apuntó a problemas en el manejo de Mauricio Pellegrino.

“Hay un plantel que no es menor, el técnico tiene que volver a reformar esto o hacer algo nuevo y cambiar el sistema. Encuentro que es un técnico muy defensivo, siempre conformarse con el 1-0 o el 2-1 no es bueno. Los jóvenes no han tenido la opción como se ha requerido. El primero que sale es Assadi y creo que el jugador que tiene que darle continuidad”, planteó Sandrino Castec, que profundizó en los líos respecto a la falta de gol en la U de Chile.

“Palacios está en una mala racha, no ha hecho goles y eso no lo ha perjudicado. Siempre fui crítico de Nicolás Guerra, pero ahora lo defiendo, es un jugador que juega muy solo arriba y tiene que estar luchando, no tiene una estatura física muy acorde al centro delantero, pero ha intentado. Por ganas no se queda, pero esto está en la mano del técnico. Yo creo que el técnico tiene que jugar 4-4-2, para eso tiene plantel la U”, remarcó, junto con advertir una baja en el nivel de la zaga.

“Hay jugadores que andan muy bajos: tuvimos la mejor defensa del campeonato en un momento dado y los cuatro de la línea de atrás no están pasando un buen momento. Me sorprende lo de Casanova, se vio lento en los dos partidos anteriores”, concluyó Sandrino Castec.