“Háganse respetar”: nueva camiseta de Colo Colo provoca indignación y fuertes críticas de hinchas albos

Durante la jornada de este miércoles Colo Colo presentó oficialmente su tercera camiseta para la temporada 2023 y la estrenará hoy en el partido contra Palestino por las semifinales de la Zona Centro Norte de Copa Chile.

“Una mezcla inconfundible de personalidad”, señaló el “Cacique” en redes sociales sobre esta nueva indumentaria, la cual tiene un color negro de fondo con diseños grises y rojos encima.

Sin embargo, a muchos hinchas albos no les gustó esta camiseta y a través de las redes lanzaron duras críticas. Incluso, algunos hicieron comparaciones con el típico diseño de las fundas que llevan los asientos de los buses.

“Primero les sacan una camiseta dorada horrible, después les meten una camiseta de entrenamiento porque la oficial no había llegado, después una roja como recambio (hace más de 30 años que la recambio es negra) y ahora esto. Esta bien que la w… sea negocio, pero háganse respetar”, reclamó un fanático de Colo Colo.

“Me parece la más fea que he visto en mi vida de colocolino. No recuerdo otra camiseta peor”, “¿Es la peor camiseta en la historia de Colo-Colo?”, “Qué modelo más horrible”, “Asiento de bus Santiago-San Fernando”, fueron algunos de los comentarios que dejó la ola de críticas en contra de esta tercera indumentaria del “Cacique”.

Primero les sacan una camiseta dorada horrible, después les meten una camiseta de entrenamiento porque la oficial no había llegado, después una roja como recambio (hace más de 30 años que la recambio es negra) y ahora esto. Esta bien que la wea sea negocio pero háganse respetar. https://t.co/lO1j64yPof

Me parece la más fea que he visto en mi vida de Colocoleño. No recuerdo otra camiseta peor y na q ver con losotro https://t.co/kve86qLCqC

— Unacaquita (@Unacaquita1) August 2, 2023