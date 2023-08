Atentos en el CDA: el millonario monto que recibiría la U en caso de que Colo Colo venda a Damián Pizarro

Damián Pizarro genera inquietud en Colo Colo, y la Universidad de Chile. El delantero del “popular” está cerca de emigrar al fútbol europeo, para vestir los colores del Royale Union Saint-Gilloisem de Bélgica.

Hace algunos días, ADN supo que en el estadio Monumental esperan al menos 7 millones de la moneda europea y quedarse con una parte del pase, situación que recién se definiría la próxima semana en reunión de directorio de ByN.

Dicho monto genera expectativa tanto en Macul, como en La Cisterna. El delantero hizo parte de su formación en la Universidad de Chile, donde jugó entre el 2016 y el 2019.

Esas tres temporadas le valdrían el 0,25% de la posible venta a la Universidad de Chile, bajo el mecanismo de solidaridad de FIFA, según informa En Cancha.

De concretarse dicha operación, los azules deberían recibir $US 60.000, lo que, a cambio de este martes, serían más de $50 millones.

Mientras la directiva de ByN define aceptar o no la oferta por Damián Pizarro, Colo Colo sigue preparando su duelo de este miércoles ante Palestino por las semis de Copa Chile y luego frente Everton en Viña del Mar por el Campeonato Nacional.

En la edición de Los Tenores este lunes, Jorge Valdivia analizó la oferta de casi 7 millones de dólares que el Unión Saint Gilloise de Bélgica tendría lista para llevarse al delantero de Colo Colo, Damián Pizarro.

“Ojalá Blanco y Negro no esté pensando en ellos. Si yo fuera Pizarro, le diría a Quinteros que no quisiera irme. Sería un tremendo negocio, casi no invertiste nada en él, es solo mérito de él y ya hay un sondeo de 7 millones”, apuntó el “Mago”, remarcando la proyección deportiva que tiene el delantero de 18 años.

“Ojalá no sea una salida inmediata, tiene mucho por crecer todavía, van a llegar los goles y no va a ser Bélgica, sino otro paso, otros países de Europa o el salto a Brasil o Argentina. Ojalá no sea Bélgica”, planteó Jorge Valdivia, que remarcó las cualidades de Damián Pizarro.