Edinson Cavani, quien este lunes será presentado como flamante refuerzo de Boca Juniors, se refirió a su futuro en la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa, de cara al nuevo proceso clasificatorio para el Mundial 2026.

“Nosotros que hace mucho tiempo estamos fuera, después de tantos años te empieza a pesar y costar, no por venir a la selección, sino por la recuperación, que no es lo mismo que cuando tienes 25 años. Eso te genera duda, pero el hecho de acercarme a casa te mantiene intacta la posibilidad. No he hablado con Bielsa, no tuve la chance, en cualquier momento se dará la charla”, comentó el delantero charrúa a los medios durante su escala en Uruguay antes de viajar hacia Argentina.

El goleador de 36 años también abordó su incorporación en el gigante argentino. “Boca es uno de los más grande de Sudamérica y del mundo. Llegar a un club como este siempre te motiva. Las circunstancias de la vida y del fútbol me iban llevando por diferentes caminos, pero siempre hubo un contacto y una posibilidad”, indicó.

“Llegó un momento en donde muchas cosas se reunían a la vez y estaba el interés de Boca. Para acercarme a casa también es que tomé la decisión de venir”, agregó el “Matador” uruguayo.

Por último, Edinson Cavani aseguró que llega a Boca Juniors en buen estado físico. “Inicié la pretemporada, la terminé, pero hubo algunos cambios sobre el final y había que pensar un poco en lo que tenía que ser el futuro. Estuve entrenando a full, quizás con un poco menos de fútbol, pero sí con unos cuantos días de trabajo y de motivación en lo que puede ser para adelante”, concluyó.