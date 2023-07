Luis Suárez confirma su salida de Gremio a fin de año y pone en duda su futuro: “No sé si seguiré jugando”

El delantero uruguayo, Luis Suárez, habló este sábado en rueda de prensa para confirmar el término anticipado de su contrato con Gremio de Brasil, en diciembre de este año, y puso en duda su futuro pese al interés concreto del Inter Miami de Lionel Messi.

“Siento que el año que viene no voy a poder rendir por mi físico y la gran exigencia que tiene el mercado brasileño, por lo que hablamos con el club para terminar el contrato un año antes, es decir, en el próximo mes de diciembre. El club accedió y se lo agradezco”, comenzó aclarando el “Pistolero”.

En esa línea, el ariete charrúa no descartó ponerle fin a su carrera debido a los problemas físicos que afectan sus rodillas. “No sé si seguiré jugando en otro lado o no, porque en la rodilla tengo un tema crónico que todos ustedes saben“, explicó.

Además, se refirió al eventual acuerdo que habría alcanzado para sumarse a Inter Miami.“Tengo en claro que el Inter Miami habló con Gremio y el club le dijo que yo tengo contrato vigente, pero conmigo no hablaron”, aseguró.

Finalmente, Luis Suárez le dejó un sentido mensaje a los fanáticos del elenco de Porto Alegre. “Al hincha de Gremio le pido que solo valore que tiene un jugador que, con casi 37 años y con mucho dolor de rodilla, juega siempre. Solo eso les pido”, concluyó.