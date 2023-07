Colo Colo “da un portazo” a la salida de Darío Lezcano para jugar en Emelec

Con el cierre del mercado de fichajes en Colo Colo, una sorpresiva aparición se dio este viernes en el estadio Monumental: el representante de Darío Lezcano, Eliezer Brizuela.

Todo debido a que el delantero paraguayo recibió una propuesta para jugar en el Emelec de Ecuador, con lo que apuntaron a facilitar una salida del futbolista de 32 años ante su escasa actividad en el cuadro albo.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, Darío Lezcano se mantendrá en el “Cacique”, considerando que no tienen chance de traer algún reemplazante y ante las ofertas que se mantienen desde el extranjero por dos jóvenes integrantes del equipo: Damián Pizarro y Jordhy Thompson.

Esto en una jornada de viernes en que el DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, volvió a fustigar su nivel. “El tema de la ida de Lucero no la teníamos prevista ni nosotros ni el club. En ese momento salimos a buscar un reemplazante y hoy el reemplazante no llegó al nivel de Lucero. No pudo y es ahí donde tuvimos esa falta de gol que Lucero nos dio el año pasado”, apuntó en conferencia de prensa.