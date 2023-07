Los descargos de Ronald Fuentes por el escandaloso arbitraje de Garay: “Cometió un error garrafal de reglamento”

Ronald Fuentes, entrenador de Unión Española, hizo sus descargos por el escandaloso arbitraje de Cristian Garay durante el partido que perdieron los “Hispanos” ante Everton el pasado domingo.

El juez fue castigado con cuatro fechas por sus errores en el encuentro, donde cobró un penal inexistente para los viñamarinos y después no se dio cuenta de que Juan Cuevas tocó el balón con sus dos pies al momento de ejecutar ese penal.

Este jueves en rueda de prensa, Fuentes abordó la situación y señaló que Garay “estaba haciendo un muy buen partido, pero cometió un error garrafal, o un horror, porque no es de percepción, es de reglamento, y eso me preocupó mucho”.

“Espero que con esto le crea más a la gente del VAR y los escuche, que vea por qué el VAR lo llamó y no tome decisiones en función a lo que él estime”, indicó el técnico del cuadro rojo.

Además, Ronald Fuentes remarcó su desagrado con el videoarbitraje. “La tecnología vino para implantar justicia y no lo está haciendo, no solo acá, sino que también en muchos países. Yo soy detractor del VAR, no me gusta, no vino a lo que tenía que venir y ha quedado demostrado partido tras partido”, sostuvo.

“Nosotros hemos tenido muy mala suerte con el VAR. Cuando la jugada es en contra nuestra la validan y cuando son a favor nuestro no las validan, pero tenemos que seguir insistiendo en lo futbolístico, porque eso nos puede llevar a contrarrestar algunos cobros de la gente que está encargada de impartir justicia”, concluyó el entrenador de Unión Española.