Luego de haber sido oficializado como el flamante fichaje del Real Betis, Isco Alarcón habló con los medios oficiales del club y se mostró contento por trabajar nuevamente bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, con quien coincidió durante dos temporadas en el Málaga.

“Los dos estamos muy contentos de volver a trabajar juntos después de once años. Vivimos una época muy bonita y espero que se repita en el Betis”, comentó el exvolante del Real Madrid sobre su reencuentro con el “Ingeniero”.

Además, el mediocampista de 31 años valoró su arribo al club español. “Estoy muy contento, el recibimiento en el vestuario ha sido muy bueno. Ya conocía a muchos de ellos. Todo está siendo muy fácil, muy agradable. Muy contento de estar aquí”, aseguró.

“Joaquín (Sánchez) me llamó para convencerme, pero ya estaba convencido. Todo el mundo me ha hablado muy bien del club, de la afición, y el ambiente del vestuario. Ha sido todo muy fácil y no veo la hora de empezar”, agregó.

Finalmente, Isco Alarcón se mostró esperanzado en recuperar su nivel en el Betis de Pellegrini. “Es lo bueno de que todo se haya cerrado pronto. Voy entrando en la dinámica del equipo, que creo es muy importante. Tengo muchas ganas de volver, de competir. De demostrar que tengo fútbol y hambre de seguir ganando. Ojalá así sea”, cerró.