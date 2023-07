Por petición de Pellegrini: Real Betis da golpe al mercado y acuerda el fichaje de exfigura del Real Madrid

Manuel Pellegrini busca dar el golpe al mercado con el Real Betis. El “Ingeniero” sigue trabajando para lo que será su cuarta temporada con el elenco español y acordó el fichaje de una exfigura del Real Madrid para reforzar el mediocampo.

Se trata de Isco Alarcón, a quien ya dirigió Pellegrini durante dos campañas en su etapa en el Málaga y sería el elegido para reemplazar a Sergio Canales, quien recientemente fue transferido al Monterrey de México.

De acuerdo al periodista especializado, Fabrizio Romano, el mediocampista de 31 años alcanzó un acuerdo para sumarse al cuadro verdiblanco por una temporada y, a la espera de su oficialización, completó la mayor parte de las pruebas médicas para firmar su vínculo.

Según detalló Marca, el ex Real Madrid es la gran obsesión del entrenador chileno.“Es una de las peticiones expresas que Manuel Pellegrini ha realizado a la Dirección Deportiva que dirige Ramón Planes para reforzar su centro del campo de cara al nuevo curso”, aseguró el citado medio.

Cabe destacar que Isco está sin equipo desde su salida del Sevilla en 2022 y se encuentra como agente libre, algo que podría facilitar las negociaciones para arribar al Real Betis,que ya suma cuatro refuerzos: Héctor Bellerín, Marc Bartra, Chadi Riad y Marc Roca.

Isco to Betis, here we go! Agreement in place for one year deal, wanted by the manager Manuel Pellegrini 🟢🇪🇸

Isco was available as free agent — he has just completed main part of medical tests as new Betis player. pic.twitter.com/ENbvX0jOmy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023