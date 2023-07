DT de Sheffield Wednesday valora el fichaje de Juan Delgado: “Es agresivo y le dará consistencia al equipo”

El pasado lunes, Juan Delgado concretó su llegada al fútbol de Inglaterra. Luego de finalizar su vínculo con el Pacos de Ferreira de Portugal, el lateral chileno fue presentado en el Sheffield Wednesday de la Championship.

En el elenco inglés, se reencontrará con Xisco Muñoz, quien fue su entrenador en el Nástic de Tarragona, y llenó de elogios al seleccionado nacional al analizar su fichaje.

“Delgado es uno de los futbolistas que puede jugar en tres posiciones: lateral, extremo y 10 u 8″, explicó el estratega español sobre la incorporación del jugador de 30 años en diálogo con las redes oficiales del club.

“Para mí es agresivo y va a dar consistencia al equipo. Estoy muy contento con él y es una muy buen elección”, añadió.

Además, Xisco Muñoz se refirió a la conformación del plantel del Sheffield Wednesday, que además de Juan Delgado, anunció el fichaje de Ashley Fletcher, ex canterano del Manchester United.

“Tenemos muchos jugadores, pero necesitamos encontrar a los que queremos para nuestro estilo y el proceso es lento. Paso a paso vamos construyendo el equipo y la gente entiende la situación”, sentenció.

