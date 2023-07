Miguel Aceval fue increpado por exconcejal de Temuco: “Eres un mari…, nunca apoyaste a los exfutbolistas”

El exfutbolista de Colo Colo, Miguel Aceval, vivió un incómodo momento tras el término de un encuentro de la serie senior entre Peñarol de Temuco y Dante de Nueva Imperial, donde fue increpado por el exconcejal de Temuco y también exfutbolista, Marcelo León.

Tras el pitazo final, el “Búfalo” recibió duros insultos por parte de León, quien se acercó al otrora defensa y lo acusó no apoyar a aquellos exfutbolistas que están mal económicamente luego de haber recibido el Bono Retiro del Sifup.

“Maricón (sic), nunca has apoyado a los exfutbolistas. Recibiste el bono de retiro y nunca apoyaste a ningún futbolista. Hay compañeros que les cortaron las piernas… Alza la voz maricón (sic), recibiste 20 millones de pesos y no apoyaste a los que les cortaron las piernas…“, le lanzó el exportero en un video difundido por Araucania Diario.

De inmediato, Miguel Aceval le respondió en medio del campo mientras se tomaba fotografías con el público presente. “No es problema mío. Antes tenías que alegar. Alega en Santiago”, aseguró.

No obstante, León volvió a increpar al ex Colo Colo. “Alégale a Gamadiel García y Luis Marín. Eres un maricón (sic) con tus ex compañeros como yo y como todos, algunos se han muerto y jamás cooperaron. Nunca alzaste la voz, te lo digo en la cara y dime lo que quieras”, cerró el exconcejal de Temuco.