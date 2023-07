¡Desatado! Los dos golazos de Leo Messi en la transitoria victoria del Inter Miami por la Leagues Cup

El mejor jugador del mundo está suelto en Miami. Tras su debut del pasado viernes con la camiseta del Inter Miami, Leo Messi apareció como titular este martes por el segundo partido del Grupo J de la Leagues Cup, y lo justificó con creces.

El ex FC Barcelona comenzó el partido desde el inicio en el equipo de Gerardo Martino y solo ocho minutos se demoró para marcar el primero del partido, el segundo desde su arribo a la costa atlántica de Estados Unidos. Exquisito pase de Busquets y mejor definió para el 1-0.

Exactamente, 14 minutos pasaron para que Leo apareciera otra vez. En el minuto 22, definió de gran manera una excelente jugada de Robert Taylor para estirar aún más las diferencias.

Antes del descanso, el propio Taylor (44′) anotó el tercero del partido.

Noticia en desarrollo…

Busquets 🤝 Messi

Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023