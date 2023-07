Ayudante técnico de Colo Colo no dejó dudas: “Tenemos el objetivo de salir campeones”

Este martes por la tarde, Colo Colo visitó a Ñublense en Chillán por el cierre de la jornada 18 del Campeonato Nacional y tras el encuentro, el ayudante técnico de Gustavo Quinteros atendió a los medios de comunicación.

Ante la suspensión del argentino nacionalizado boliviano, fue Walter Lemma quien comentó lo sucedido en el Bicentenario Nelson Oyarzún ante los “diablos rojos”.

“A simple vista parece que es justo el empate. Al principio tuvimos un mejor primer tiempo con más situaciones y el segundo fue más dividido, podríamos haber tenido alguna chance más de ganarlo por ahí”, partió diciendo en conferencia de prensa.

Sobre la falta de gol en Macul, aseguró que “venimos evaluando el déficit que nos está costando. Tenemos buen juego, asociamos bien, pero muchas veces hay algo que no logramos concretar, entonces por x motivo o porque la pelota no llega limpia o por persona, no tenemos esa fortuna de hacer los goles que necesitábamos”, dijo.

Walter Lemma adelantó además lo que viene para Colo Colo “tenemos la expectativa de lograr el objetivo (ser campeones), nos planteamos a principio de año el objetivo y sabíamos que iba a ser difícil. Lo podemos lograr y va a depender de nosotros. Siempre estamos predispuestos a ganar y no ir dejando puntos en el camino“.

Cerró asegurando que no sabe nada respecto a la continuidad de Gustavo Quinteros en la banca de Colo Colo “nosotros tenemos el objetivo de salir campeones en los dos torneos que estamos peleando y no estamos pensando en nada más que eso”, finalizó el ayudante técnico.