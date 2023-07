Fernando Zampedri y el regreso a los triunfos de la UC: “No podíamos dejar pasar más oportunidades”

Válido por la jornada 18 del Campeonato Nacional 2023, Universidad Católica derrotó en un intenso encuentro a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura, duelo donde los “cruzados” estuvieron capitaneados por Fernando Zampedri.

El ariete de la UC portó la jineta de capitán por segundo partido consecutivo tras la salida de Matías Dituro, y analizó lo sucedido en la comuna de Independencia.

“Necesitábamos mucho los tres puntos, no podíamos dejar pasar más oportunidades. No quiero decir que el cambio hace bien, pero nosotros no buscamos eso, sino que buscamos lo mejor para el club. No tuvimos un gran juego, pero tuvimos la capacidad de plantarnos en una cancha y ante un rival muy difícil, e imponer la jerarquía de cada uno”, partió diciendo.

Agregó que “pasan estas cosas lamentablemente, pero hoy sabíamos que no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Estamos con una ilusión inmensa, se reflejó hoy la actitud para llevanos los tres puntos de esta cancha”, sostuvo en la conversación con TNT Sports.

Insistió en que “no estamos pasando un buen momento, pero tenemos un gran equipo, es una gran institución y es un paso importante el que dimos hoy”.

Al finalizar, comentó el momento del actual DT interino de la UC: “(Rodrigo) Valenzuela se brinda al 100% con el club, puso la cara como otras veces, solo tengo palabras de agradecimiento para él”, dijo Fernando Zampedri tras el encuentro.