Xavier Tamarit y la nueva derrota de la U: “No quiero poner como excusa el factor cancha”

Este sábado por la noche, Universidad de Chile volvió a hacer sufrir a sus hinchas. Los azules concretaron su segunda derrota consecutiva, ahora frente a Palestino, y se alejaron definitivamente de los líderes del Campeonato Nacional.

Los “tetracolores” vencieron por la cuenta mínima a los universitarios en el estadio Santa Laura y desataron una “mini-crisis” en el Centro Deportivo Azul (CDA).

Tras el encuentro llegó el momento de los análisis, y el primero en los azules llegó en palabras de Xavier Tamarit, ayudante técnico de Mauricio Pellegrino quien no pudo estar en banca tras la suspensión que le aplicó la ANFP.

“Fue un partido difícil para ambos equipos, muy disputado, muy equilibrado, pero ha sido un partido feo, el estado de la cancha no permitía un juego fluido, pero no es excusa, no hemos tenido claridad ofensiva”, partió comentando.

Agregó que “no quiero poner como excusa el factor cancha. Ahora, no hemos tenido claridad para generar, no quiere decir que los delanteros son los que no han estado bien. La realidad es que cuando hemos tenido un poco de calma conseguimos generar acciones, pero poco más, el equipo ofensivamente ha estado muy espeso”.

Sobre los nulos refuerzos que llegarán a La Cisterna, aseveró que “no sirve de nada quejarse, es lo que el club ha decidido y vamos todos juntos. Algunas bajas son importantes para nosotros, pero tenemos un buen plantel y nos tenemos que arreglar con lo que hay”, dijo.

Con el partido finalizado, la U se quedó en 29 puntos y quedó a seis de distancia del líder Cobresal, mientras que Palestino llegó a las 26 unidades en la clasificación general.

En la próxima fecha (19), Universidad de Chile deberá trasladarse hasta Calera para visitar a Magallanes en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, aquello el domingo 30 desde las 12:30 horas.