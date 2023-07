Juan Tagle aborda la crisis en la UC y repasa salida de Matías Dituro: “No le hemos regalado un peso a nadie”

Juan Tagle, presidente de Cruzados, se refirió a la polémica salida de Matías Dituro al Fatih Karagumruk de Turquía y respondió a los dichos del portero, quien aseguró haber contado con una anterior oferta que le habría dejado réditos económicos a la UC.

“Matías nos señaló hace un tiempo su deseo de partir, de volver a Europa, y eso fue una postura bastante clara su deseo de partir y volver. Le manifestamos que trajera una oferta con pago a Universidad Católica, ojalá, porque es un jugador valioso”, señaló durante la despedida de Ariel Holan.

“Finalmente, la oferta que llegó es la que conocen. No contemplaba un pago, por lo tanto, no estaba en las opciones cobrar un millón de dólares, era decirle que no y se queda con contrato por dos años y medio más en Católica en un contrato elevado o lo dejamos ir en estas condiciones. Esa era la disyuntiva del directorio, no era recibir o no un millón de dólares”, continuó.

“No es solo la voluntad del jugador, es un análisis deportivo, económico, emocional. Son muchos los elementos que el directorio toma. No le hemos regalado un peso a nadie y no lo vamos a hacer, sería administrar deslealmente el club”, agregó.

En esa línea, Juan Tagle replicó a la versión de Matías Dituro, quien aseguró que Cruzados rechazó una oferta de Girona que dejaría un millón de dólares al club. “Hubo una propuesta de Girona el año pasado. Nosotros nunca hemos hablado que Matías ejerció presión, es especulación periodística, hinchas, y entiendo que él pueda estar dolido”, aseguró.

“Las decisiones se toman en cada momento. En ese momento, la propuesta de Girona no estaba dentro de los plazos que tenía que estar para salir, porque las cláusulas de salida tienen dos elementos, un monto y una ventana de tiempo”, complementó.

Finalmente, el presidente de Cruzados explicó: “No quiero tener ninguna polémica con Matías, pero esa no salida también implicó una discusión sobre su contrato en lo económico y en su extensión. Luego se analiza esta otra situación. Estas discusiones no son con Matías, son los representantes”, sentenció.