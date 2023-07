Nery Domínguez y los nuevos líos de la barra de la U: “Es una situación que va más allá de un equipo o de una hinchada”

El defensa de la U de Chile, Nery Domínguez, anticipó el encuentro del sábado ante Palestino, aunque sin dejar atrás el mal rendimiento que exhibieron en su derrota con Unión Española, planteándose con mesura ante las críticas recibidas.

“Es algo normal, parte del juego que cuando nos va bien nos ponen arriba y cuando nos va mal sea todo malo. No es ni una cosa ni la otra. Con Unión nos fue mal y lo que tratamos de inculcar es tener un equilibrio, en las buenas y en las malas“, apuntó el argentino, apelando a las claves futbolísticas a pulir de cara al choque con los árabes, afrontando las dificultades que tienen cuando quedan en desventaja en el marcador.

“Lo ideal siempre es no recibir ningún gol. Son cosas que tenemos que mejorar, estar más equilibrados y tener más paciencia. Estamos en crecimiento, cada partido nos deja una enseñanza. Cada derrota nos duele, pero ya dimos vuelta la página. Tratamos de recuperarnos de un partido muy duro. Tenemos que levantar para recuperar esos puntos (…) Palestino es un rival duro, muy intenso. Siempre es difícil jugar con ellos. Tratamos de ver todos los detalles para llegar de la mejor manera al sábado y achicar el margen de error“, remarcó Nery Domínguez, quien hizo la autocrítica respecto al desempeño del lunes pasado, pero sin profundizar del todo.

“Estamos expuestos a los errores siempre. El análisis lo hicimos puertas adentro y ya está, hay que achicar el margen de error. La idea es ir creciendo partido a partido (…) No podemos relajarnos ni confiarnos por el lugar que tenemos en la tabla, hay que ir partido a partido manteniendo el protagonismo para llegar a final de temporada a una clasificación que sería muy importante para nosotros“, insistió el hoy central de los azules.

Nery Domínguez y lo extradeportivo en la U de Chile

Ante las consultas, el jugador de 33 años no quiso complicarse ante el hecho de no tener avances para una eventual renovación de contrato, el cual termina en diciembre.

“Estoy enfocado en el torneo y aportar lo mío sin desenfocarme de mi situación. Estoy cómodo en el club, pero todavía no han iniciado conversaciones. Arrancarán las charlas en algún minuto, es algo que no me corresponde y me concentro en lo futbolístico (…) Es un club grande, me gusta la exigencia”, comentó, junto con lamentar las posibles sanciones que pueda afrontar el equipo respecto a no contar con hinchada en sus partidos como visitante tras los desórdenes que protagonizaron en Santa Laura.

“Es una situación lamentable. Para nosotros los hinchas son muy importantes, tenemos la mejor hinchada del país y es una tristeza que no puedan asistir por situaciones de violencia. Nos duele, necesitamos de su apoyo, pero es una situación que va más allá de un equipo o de una hinchada, es general“, planteó, además de defender a Cristian Palacios por su sequía goleadora en la U de Chile.

“Es un trabajo de equipo, tenemos que tratar de generarle más situaciones nosotros para que nos puedan ayudar metiendo goles. Tenemos que tener más circuito de juego, más paciencia, pero no pasa por nombres propios”, concluyó Nery Domínguez.