Pablo Solari, reciente campeón con River Plate en Argentina, hizo una llamativa confesión sobre el crecimiento que ha tenido desde que arribó al elenco “Millonario” proveniente de Colo Colo.

“Cuando llegué a River era alguien que jugaba a la pelota nomás, no era muy profesional, porque no le daba tanta importancia a muchos factores, como la alimentación”, reconoció el delantero trasandino en diálogo con ESPN.

Leer también Competencia para Paulo Díaz: Ramiro Funes Mori se transformó en el primer refuerzo de River Plate “Mi abuela me regaló esto desde el cielo”: La emoción de Pablo Solari tras gritar campeón con River Plate

“Hoy me alimento de gran manera, aprendí a comer, mejoré un montón y me siento más cómodo con mi cuerpo”, remarcó el “Pibe” respecto a presente.

En esa línea, el otrora atacante albo señaló que “cuando uno recién comienza la carrera no le da mucha importancia a estas cosas. Yo hablé con los jugadores más grandes, les pedí consejos, porque no me venía sintiendo pleno. Ahora tengo herramientas que antes no las tenía”.

Por último, Pablo Salari mostró toda su emoción por ganar el título de la liga con River Plate. “Cumplí mi sueño de salir campeón con este club. Espero que sea el primero de muchos. Esto es algo que anhelaba desde muy chico, siempre lo soñé y nunca pensé que lo viviría. Estoy muy contento”, concluyó.